Акции ВИ.ру в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "ВсеИнструменты.ру" в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент представил консолидированную отчетность за девять месяцев 2025 года по МСФО, закончившихся 30 сентября 2025 года.

Эксперты положительно оценивают результаты компании, которая показывает рост выручки быстрее роста рынка DIY.

"ВИ.ру" сфокусирована на В2В, что дает свои результаты как по росту выручки, так и по стабильной маржинальности, отмечают они в комментарии.

