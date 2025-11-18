.
.
Акции ВИ.ру в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
18 ноября 2025 года 09:15
Акции ВИ.ру в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "ВсеИнструменты.ру" в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент представил консолидированную отчетность за девять месяцев 2025 года по МСФО, закончившихся 30 сентября 2025 года. Эксперты положительно оценивают результаты компании, которая показывает рост выручки быстрее роста рынка DIY. "ВИ.ру" сфокусирована на В2В, что дает свои результаты как по росту выручки, так и по стабильной маржинальности, отмечают они в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ВИ/ВСЕИНСТРУМЕНТЫ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
18 ноября 2025 года 09:48
Рынок рублевых гособлигаций, вероятно, будет консолидироваться на достигнутых уровнях в ближайшие одну-три недели, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Рынок ОФЗ в понедельник ожидаемо перешел к консолидации под уровнем 118 пунктов по индексу... читать дальше
.18 ноября 2025 года 09:31
Рубль, скорее всего, продолжит движение в верхней половине диапазона 11-11,5 руб./юань во вторник - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль продолжит движение в верхней половине краткосрочного целевого диапазона 11-11,5 рубля за юань на торгах во вторник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Эксперт отмечает, что при этом пара может вновь попытаться... читать дальше
.17 ноября 2025 года 19:11
Акции "Интер РАО" остаются фаворитами в электроэнергетическом секторе, отмечается в материале аналитиков инвесткомпании "Финам". "Мы сохраняем нейтральный взгляд на перспективы российского электроэнергетического сектора на горизонте следующих 12 месяцев, - пишут эксперты. - Умеренные темпы... читать дальше
.17 ноября 2025 года 18:54
"Финам" повысил рейтинг акций WuXi AppTec с "держать" до "покупать" с сохранением целевой цены на уровне CNY 107,1, что предполагает потенциал роста на 14,2%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Компания WuXi AppTec неплохо отчиталась за третий квартал - выручка и... читать дальше
.17 ноября 2025 года 18:42
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Совкомбанка на фоне опубликованных финрезультатов за 3К25, сообщается в обзоре аналитиков. Совкомбанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за 3К25. Чистая прибыль в 3К25 составила 17,8 млрд руб. (без изменений г/г, 2,6х кв/кв), на 39%... читать дальше
.17 ноября 2025 года 18:28
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Селигдара" с целевой ценой 72,7 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Селигдар представил сильные финансовые результаты по МСФО за 3-й квартал 2025 года, - пишет эксперт. - Выручка и... читать дальше
.17 ноября 2025 года 18:16
Новый выпуск бондов Эталон-финанс может быть интересен при снижении купона вплоть до 19% - инвестбанк "Синара"
Новый выпуск 2-летних облигаций АО "Эталон-финанс" серии 002P-04 может быть интересен при снижении ставки фиксированного ежемесячного купона вплоть до 19%, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара". Компания "Эталон-финанс" назначила на 18 ноября сбор заявок на размещение 2-летних... читать дальше
.17 ноября 2025 года 18:01
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter), сообщается в комментарии аналитков. "HeadHunter показал финансовые результаты за 3К25 выше ожиданий, - пишут эксперты. - Результаты компании показывают высокий уровень контроля над бизнесом и... читать дальше
.17 ноября 2025 года 17:39
Боковая динамика пары рубль/юань может сохраниться и на текущей неделе, полагает эксперт аналитической компании "Эйлер" Марат Беришев. "На прошлой неделе валютная пара юань/рубль продолжила торговаться в боковом диапазоне, показав умеренный результат +0,5% н/н, - пишет аналитик в комментарии. -... читать дальше
.17 ноября 2025 года 16:57
Акции "ТМК", "Яндекса" и "Юнипро" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов. "Акции "ТМК" в рамках среднесрочного нисходящего тренда приблизились к сильному уровню поддержки в районе 100 руб., при этом накопив серьезную перепроданность, - отмечает эксперт. -... читать дальше
