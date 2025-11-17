.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие дни составляет 80-82 руб./$1 - банк "Русский Стандарт"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
17 ноября 2025 года 09:32
Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие дни составляет 80-82 руб./$1 - банк "Русский Стандарт"
Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие дни составляет 80-82 руб./$1, для пары рубль/евро - 93-95 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. На взгляд эксперта, в качестве позитивного фона вступают данные по недельной инфляции в РФ, которая показала замедление. Оптимизма российскому энергетическому рынку способен добавить рост экспорта нефти из России и Центральной Азии в сентябре на 13%, по данным ежемесячного отчета ОПЕК. "При этом не на стороне рубля - снижение нефтяных цен на фоне прогнозов ОПЕК+ по увеличению добычи в 2026 году, - указывает Тимошенко. - Доллар остается под давлением от окончания шатдауна в Соединенных Штатах, а отдельной волатильности рынку может добавить ожидаемое возобновление публикации статистических данных по экономике США. Между тем в еврозоне в фокусе внимания - октябрьское замедление динамики потребительских цен в Германии". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
.
17 ноября 2025 года 11:05
Котировки акций Совкомбанка обладают хорошим потенциалом роста, прогнозная стоимость бумаг на горизонте года составляет 20,1 рубля за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал отчетность за третий квартал 2025 года по МСФО. Прибыль оказалась намного выше... читать дальше
.17 ноября 2025 года 10:48
Акции МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) остаются привлекательными для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". По итогам девяти месяцев 2025 года "Хэдхантер" показал результаты скромнее ожиданий аналитиков сервиса на фоне консолидации результатов... читать дальше
.17 ноября 2025 года 10:13
Индекс Мосбиржи может в понедельник проверить на прочность отметку 2500 пунктов, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "В пятницу российский рынок акций продолжил испытывать дефицит идей: индекс Мосбиржи потерял 0,3% при низкой торговой... читать дальше
.17 ноября 2025 года 10:00
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Озон" и целевую цену на уровне 6500 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Марьяны Лазаричевой. "Озон" опубликовал сильные финансовые результаты за третий квартал 2025 года, которые мы оцениваем позитивно, - пишет... читать дальше
.17 ноября 2025 года 09:45
Вероятна консолидация долгового рынка с возможным откатом индекса RGBI в диапазон 117-116 пунктов - ПСБ
Вероятна консолидация долгового рынка с возможным откатом индекса RGBI в район 117-116 пунктов на текущей неделе, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Прошедшая неделя для рынка ОФЗ выдалась весьма позитивной - индекс RGBI, стартовав от 116... читать дальше
.17 ноября 2025 года 09:16
Рынок акций, вероятно, продолжит консолидацию в начале текущей недели, полагают аналитики инвесткомпании "Цифра брокер". "Фондовые индикаторы на прошлой неделе не смогли развить восстановление. Индекс Мосбиржи в целом проявляет склонность к снижению из-за неблагоприятного геополитического фона, -... читать дальше
.17 ноября 2025 года 09:09
Dow Jones и S&P 500 снизились, Nasdaq завершил торги в плюсе. Рынки акций АТР торгуются преимущественно в минусе. Нефть дешевеет после роста на прошлой неделе, Brent торгуется у $63,8 за баррель читать дальше
.14 ноября 2025 года 19:10
Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) на уровне 4887 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии эксперта Екатерины Крыловой. Компания отчиталась за 3К25 по МСФО, на взгляд аналитика, достаточно ровно, на рост выручки повлияло увеличение... читать дальше
.14 ноября 2025 года 18:54
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Cummins Inc. с целевой ценой $507,64 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 8,63% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Компания Cummins продемонстрировала смешанные финансовые результаты в 3К25, -... читать дальше
.14 ноября 2025 года 18:46
"Цифра брокер" сохраняет прогнозную цену акций Совкомбанка на уровне 20,5 рубля за бумагу по результатам банка за 9 месяцев 2025 года по МСФО, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. Российский банк опубликовал финансовые результаты по МСФО за первые девять месяцев 2025 года: - Чистая... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.