"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Cummins Inc. с целевой ценой $507,64 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 8,63% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Компания Cummins продемонстрировала смешанные финансовые результаты в 3К25, - отмечает аналитик Кристина Гудым. - Несмотря на умеренные финансовые результаты, компания активно развивает перспективные направления, способные обеспечить долгосрочный рост. Направления, связанные с генерацией электроэнергии для дата-центров, показали рекордные результаты, однако общая динамика оказалась негативной на фоне импортных пошлин, а также снижения спроса на грузовики в Северной Америке. Тем не менее компания продолжает внедрять новые технологии и заключать партнерские соглашения, укрепляя свои позиции на рынке и создавая основу для будущего устойчивого роста".

Cummins - американская транснациональная корпорация, которая занимается разработкой, производством и дистрибуцией дизельных двигателей, компонентов электромобилей и продуктов для генерации электроэнергии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.