Низкий спрос на валюту будет поддерживать рубль на горизонте одного-двух кварталов - "БКС МИ"

Низкий спрос на валюту будет поддерживать рубль на горизонте одного-двух кварталов, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" Кирилл Кононов.

"Рубль сохраняет устойчивость. Ему помогают слабый спрос на валюту (рублевые активы привлекательны в силу высокой ставки), низкий спрос на импорт и удовлетворение спроса на валютные сбережения через квазивалютные облигаци, - пишет эксперт в валютной стратегии на 4К25. - Текущий курс соответствует среднему уровню за последние 12 месяцев. Завершение отложенной продажи валюты ЦБ, понижение цены бюджетного правила и смещение сезонности импорта сдвинут курс рубля в начале следующего года. Совокупный эффект составит порядка четырех рублей по среднеквартальному курсу".

На горизонте квартала-двух низкий спрос на валюту будет поддерживать рубль крепким, считает эксперт и ожидает восстановление импорта и сокращение профицита счета текущих операций в начале 2026 года, что приведет к постепенному ослаблению рубля. Прогноз аналитика БКС на 1К26 - 12,4 руб./юань.

"Эффект от завершения продажи валюты ЦБ в рамках отложенных операций и снижение цены отсечки по бюджетному правилу ослабят курс в 2026 году не более, чем на 3 рубля, - прогнозирует кононов. - Этот эффект во многом будет сглажен под влиянием больших валютных депозитов, которые укрепят рубль. Устойчивое ослабление курса начнет происходить по мере снижения ключевой ставки и доходности рублевых активов. Скорее всего, процесс будет медленным и плавным и растянется на весь 2026 год".

Кононов не ожидает существенных проблем с юаневой ликвидностью на российском рынке, как и других специфических факторов, способных повлиять на динамику валютной пары.

