"Финам" сохраняет рейтинг акций Pfizer на уровне "покупать"

"Финам" после изучения отчетности за 3К25 сохраняет рейтинг "покупать" для акций Pfizer Inc. с целевой стоимостью $29,2 за штуку, что предполагает потенциал роста на 12,7% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Фармгигант отчитался за 3К25 с уверенным превышением прогнозов, при этом компания повысила их и по годовой прибыли, - отмечает эксперт. - За минувший квартал Pfizer принесла инвесторам не только позитивные новости по части R&D, но и стала первой компанией в отрасли, заключившей соглашение с Трампом касательно цен на лекарства. Компания согласилась снизить цены на рецептурные препараты в программе Medicaid до уровня, который действует в других развитых странах, в обмен на освобождение от тарифов. Это делает последствия политики Трампа в области фармы для Pfizer в полной мере управляемыми и снижает риски для компании. На данный момент Pfizer по-прежнему выглядит недооцененной с фундаментальной точки зрения".

К рискам для Pfizer аналитик относит дальнейшую малопредсказуемость политики американской администрации.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.