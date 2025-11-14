Перспектива восстановления прибыли Совкомфлота остается туманной - инвестбанк "Синара"

Перспектива восстановления прибыли "Совкомфлота" остается туманной, считает аналитик инвестиционного банка "Синара" Георгий Горбунов.

"Совкомфлот" опубликовал консолидированную отчетность за 3К25 по МСФО: выручка в тайм-чартерном эквиваленте упала до $262 млн (-31,8% г/г), EBITDA - до $126 млн (-63%) при рентабельности на уровне 48% (-50,2 п. п.). Из-за обесценения активов и отрицательных курсовых разниц компания показала чистый убыток в $27,5 млн против прибыли в размере $181 млн годом ранее.

"Масштабные санкции в отношении эмитента и части его флота резко снизили загрузку и прибыльность, что привело к обвалу выручки и показателей рентабельности, - отмечает эксперт. - Руководство указывает на устойчивость бизнес-модели, обращая внимание на долгосрочные контракты, диверсифицированный флот и высокую ликвидность, однако перспектива восстановления прибыли остается туманной, пока санкционное давление не ослабнет или не появятся новые маршруты. Оцениваем новость как негативную для акций".

