Главная / Аналитикам / Аналитика / "БКС МИ" нейтрально оценивает перспективы акций Johnson & Johnson
14 ноября 2025 года 16:08
"БКС МИ" нейтрально оценивает перспективы акций Johnson & Johnson
"БКС Мир инвестиций" нейтрально оценивает перспективы акций Johnson & Johnson и видит их фундаментально обоснованный уровень в районе $200 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 3%, сообщается в материале аналитика Адама Абдулатипова. "Мы присваиваем "нейтральный" взгляд акциям Johnson & Johnson и считаем компанию одним из наиболее устойчивых и диверсифицированных игроков глобальной индустрии здравоохранения, - отмечает эксперт. - На протяжении своей более чем 130-летней истории J&J остается символом стабильности и инноваций, сочетая масштаб, технологическое лидерство и финансовую дисциплину. Однако текущая оценка уже во многом отражает позитивные ожидания. Мы видим фундаментально обоснованный уровень акций в районе $200 на горизонте ближайших 12 месяцев". Стратег инвесткомпании выделяет следующие риски для бумаг Johnson & Johnson: - Патентные риски: истечение сроков защиты ключевых препаратов может усилить конкуренцию со стороны дженериков и оказать давление на выручку в фармацевтическом сегменте. - Регуляторные и судебные риски6 продолжающиеся судебные разбирательства и возможные урегулирования по историческим продуктам могут негативно повлиять на прибыльность и репутацию компании. - Риски замедления инновационного цикла: задержки в разработке и коммерциализации новых продуктов способны ограничить темпы роста и ослабить конкурентные позиции Johnson & Johnson. Johnson & Johnson - международная корпорация, специализирующаяся на разработке и производстве медицинской техники, фармацевтических препаратов и товаров для здоровья. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: США-JOHNSON/JOHNSON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
