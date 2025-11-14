"БКС МИ" нейтрально оценивает перспективы акций Johnson & Johnson

"БКС Мир инвестиций" нейтрально оценивает перспективы акций Johnson & Johnson и видит их фундаментально обоснованный уровень в районе $200 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 3%, сообщается в материале аналитика Адама Абдулатипова.

"Мы присваиваем "нейтральный" взгляд акциям Johnson & Johnson и считаем компанию одним из наиболее устойчивых и диверсифицированных игроков глобальной индустрии здравоохранения, - отмечает эксперт. - На протяжении своей более чем 130-летней истории J&J остается символом стабильности и инноваций, сочетая масштаб, технологическое лидерство и финансовую дисциплину. Однако текущая оценка уже во многом отражает позитивные ожидания. Мы видим фундаментально обоснованный уровень акций в районе $200 на горизонте ближайших 12 месяцев".

Стратег инвесткомпании выделяет следующие риски для бумаг Johnson & Johnson:

- Патентные риски: истечение сроков защиты ключевых препаратов может усилить конкуренцию со стороны дженериков и оказать давление на выручку в фармацевтическом сегменте.

- Регуляторные и судебные риски6 продолжающиеся судебные разбирательства и возможные урегулирования по историческим продуктам могут негативно повлиять на прибыльность и репутацию компании.

- Риски замедления инновационного цикла: задержки в разработке и коммерциализации новых продуктов способны ограничить темпы роста и ослабить конкурентные позиции Johnson & Johnson.

Johnson & Johnson - международная корпорация, специализирующаяся на разработке и производстве медицинской техники, фармацевтических препаратов и товаров для здоровья.

