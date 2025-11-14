Совкомбанк рекомендует покупать акции HeadHunter с целевой ценой 2786 руб

Совкомбанк сохраняет долгосрочную рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) с целевой ценой 2786 руб. за бумагу, сообщается в материале аналитиков Дмитрия Трошина и Артура Легостаева.

"Выручка компании и операционные показатели количества клиентов и среднего чека на одного клиента в 3К25 были в рамках наших ожиданий, однако показатели рентабельности EBITDA, чистой прибыли и FCF за 3К25 оказались существенно лучше наших прогнозов, - пишут эксперты. - Также компания снизила гайденс по темпам роста выручки за 2025 год с 8-12% г/г до темпов роста в пределах 3% г/г. Смотрим на это негативно".

Несмотря на снижение привлекательности инвестиционного кейса компании из-за ряда изменившихся факторов, в долгосрочном периоде аналитики сохраняют позитивный взгляд на "Хэдхантер" и рекомендацию "покупать" для акций компании.

Стратеги банка ожидают, что лидерские позиции, дальнейшее повышения эффективности бизнес-модели и инвестиции в развитие смежных сегментов позволят демонстрировать двузначные темпы роста при высокой рентабельности FCF и привлекательней дивидендной доходности в долгосрочном периоде.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.