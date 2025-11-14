"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Группы Позитив с целью 966,6 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Группы Позитив" с целью 966,6 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,01%, стоп-приказ: 1179,8 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Резкое замедление темпов роста выручки компании до -6,4% после исторически высоких показателей, по мнению аналитиков, указывает на исчерпание драйверов роста, при этом улучшение рентабельности EBITDA выглядит неустойчивым на фоне отрицательного свободного денежного потока и растущего долга, а текущий мультипликатор EV/EBITDA в 11,6x, находящийся ниже исторического медианного значения, может быть оправдан только при дальнейшем ухудшении операционных показателей, создавая риски для котировок.

"С технической точки зрения цена пробила линию поддержки восходящего тренда. Это сигнал о возможном дальнейшем снижении. При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 1179,8 руб., риск на портфель составит 0,59%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,02", - указывают в "Финаме".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.