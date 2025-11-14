Котировки золота могут вырасти до $4500/унц. до конца текущего года - ПСБ

Котировки золота могут вырасти до $4500/унц. до конца текущего года, среднесрочная цель для цены серебра - $59-60/унц., говорится в материале аналитиков банка ПСБ.

"В последние сессии золото смогло перейти к росту и преодолеть сопротивление на уровне $4000/унц., что сигнализирует о возможности возобновления полноценного восходящего движения, - пишут эксперты. - Отметим, что восстановление шло на фоне приближения окончания шатдауна в США, однако участники рынка проигнорировали этот фактор, сфокусировавшись на коррекционном ослаблении доллара. В среднесрочной перспективе продолжаем ждать золото на новых исторических максимумах: до конца года котировки драгметалла могут достичь $4500, а на горизонте 2026 года ждем подъема золота в район $5000/ унц.".

Серебро перешло к росту, преодолев отметку $50/унц. и отыграв более половины волны коррекционного снижения, отмечают далее аналитики банка. По их мнению, поддержку ему продолжает оказывать дефицит металла на рынке, высокий спрос, невозможность быстрого наращивания предложения, а также фактор коррекционного ослабления доллара.

При этом серебро вновь обгоняет по темпам роста золото. На среднесрочном горизонте стратеги ПСБ продолжают позитивно смотреть на серебро: целью роста может выступить диапазон $59-60/унц.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.