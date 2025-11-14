Покупка акций Хэдхантера - привлекательная идея на долгосрочном горизонте - "Т-Инвестиции"

Покупка акций МКПАО "Хэдхантер" - привлекательная идея на долгосрочном горизонте, полагают аналитики брокера "Т-Инвестиции".

"Хэдхантер" поделился результатами за третий квартал 2025 года: высокие процентные ставки все еще оказывают давление на экономическую активность клиентов и приводят к их оттоку, отмечается в комментарии. Экосистема HR Tech продолжила расти впечатляющими темпами, что, на взгляд экспертов, и стало основным драйвером всей выручки компании в третьем квартале, в то время как выручка основного бизнеса снизилась на 1,5% год к году.

Рентабельность по скорректированной EBITDA снизилась на 4,6% год к году и составила 60%, падение было обусловлено преимущественно инвестициями в HR Tech.

"Мы ожидаем, что наибольший эффект от разворота экономической активности мы увидим только во второй половине 2026 года и в 2027 году, - прогнозирует аналитик Марьяна Лазаричева. - Однако, несмотря на это, компания стабильно выплачивает дивиденды с привлекательным уровнем дивидендной доходности, что делает ее интересной для инвесторов. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции "Хэдхантера" и считаем их покупку привлекательной идеей на долгосрочном горизонте".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.