"Финам" подтверждает рейтинг акций AIMA Technology на уровне "покупать" с целевой ценой CNY 45,9 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 39,7%, сообщается в комментарии аналитика Магомеда Магомедова.

"Потенциал акций AIMA Technology подтверждается улучшением финрезультатов в сложных условиях замедления роста на китайском рынке и ужесточения нормативных требований, - пишет эксперт. - Копания сохраняет стабильно высокий уровень рентабельности даже в условиях ускоренного роста бизнеса. Ключевым драйвером роста для AIMA остается расширение экспортных поставок и укрепление позиций за рубежом на фоне насыщения внутреннего рынка КНР. Ожидаемая дивдоходность на горизонте следующих 12 месяцев составляет 3,6% при выплате CNY 1,2 на акцию".

AIMA Technology Group - второй крупнейший китайский производитель электротранспорта для коротких и средних дистанций в Китае.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.