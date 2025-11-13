"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МТС-банка с прогнозной стоимостью на уровне 1724 рублей за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

Отчетность эмитента за 3К25 по МСФО можно оценить как в целом довольно позитивную, считает эксперт.

Основные финпоказатели продолжили улучшаться по сравнению с предыдущими кварталами, а также вышли в плюс в годовом выражении, отмечает он.

Дальнейшее снижение кредитного портфеля было ожидаемым и связано со смещением фокуса банка на работу с высокорентабельными клиентами, благодаря чему постепенно улучшается его качество, указывает Додонов.

Неплохую поддержку доходам оказывает портфель ценных бумаг, размер которого банк резко нарастил ранее в текущем году. Также, по мнению аналитика "Финама", стоит отметить неплохой контроль над операционными расходами.

