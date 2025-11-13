ЛУКОЙЛ, Роснефть и Газпром нефть - фавориты нефтяного сектора на рынке акций РФ - "БКС МИ"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций компаний нефтяного сектора на российском рынке, бумаги "ЛУКОЙЛа", "Роснефти" и "Газпром нефти" являются фаворитами, говорится в материале аналитика Кирилла Бахтина.

"Общерыночная конъюнктура за III квартал задает начало для результатов II полугодия для компаний российского нефтяного сектора. До конца ноября ждем публикацию финансовой отчетности за 9М25 по МСФО. Взгляд на сектор остается "позитивным". Ждем роста рублевой цены на нефть и в качестве фаворитов выделяем "ЛУКОЙЛ", "Роснефть" и "Газпром нефть", - пишет эксперт.

