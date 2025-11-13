.
Цена нефти может остаться в диапазоне $62-66/барр. до конца 2025г - "КИТ Финанс Брокер"
13 ноября 2025 года 16:40
Цена нефти может остаться в диапазоне $62-66/барр. до конца 2025г - "КИТ Финанс Брокер"
Котировки нефти марки Brent останутся в диапазоне $62-66 за баррель до конца текущего года, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". "Прогноз по нефти марки Brent остается умеренно негативным. До конца 2025 года мы ожидаем торговлю в диапазоне $62-66 за баррель. В следующем году не исключаем падения цен ниже ключевого уровня в $60 за баррель - в таком случае откроется путь к $55-50 за баррель", - пишут эксперты в обзоре. Основные негативные факторы, по их мнению: ослабление экономики Китая как ключевого импортера нефти, а также опасения профицита на рынке на фоне продолжающегося увеличения добычи странами ОПЕК+. Это, отмечают аналитики инвесткомпании, усиливает риски формирования избыточного предложения в 2026 году. Запасы нефти в США растут быстрее прогнозов, что также свидетельствует о слабости спроса. Среди поддерживающих факторов эксперты "КИТ Финанс брокер" выделяют геополитическую напряженность в основных нефтедобывающих регионах Ближнего Востока и Венесуэлы, что создает дополнительную премию за риск на рынке. Дополнительно локальную поддержку нефтяным котировкам оказывают снижение ставки ФРС США и ослабление индекса доллара (DXY) - за последние двенадцать месяцев он потерял 4,46%, отмечают в инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
13 ноября 2025 года 19:02
