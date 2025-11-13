Цена нефти может остаться в диапазоне $62-66/барр. до конца 2025г - "КИТ Финанс Брокер"

Котировки нефти марки Brent останутся в диапазоне $62-66 за баррель до конца текущего года, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".

"Прогноз по нефти марки Brent остается умеренно негативным. До конца 2025 года мы ожидаем торговлю в диапазоне $62-66 за баррель. В следующем году не исключаем падения цен ниже ключевого уровня в $60 за баррель - в таком случае откроется путь к $55-50 за баррель", - пишут эксперты в обзоре.

Основные негативные факторы, по их мнению: ослабление экономики Китая как ключевого импортера нефти, а также опасения профицита на рынке на фоне продолжающегося увеличения добычи странами ОПЕК+. Это, отмечают аналитики инвесткомпании, усиливает риски формирования избыточного предложения в 2026 году. Запасы нефти в США растут быстрее прогнозов, что также свидетельствует о слабости спроса.

Среди поддерживающих факторов эксперты "КИТ Финанс брокер" выделяют геополитическую напряженность в основных нефтедобывающих регионах Ближнего Востока и Венесуэлы, что создает дополнительную премию за риск на рынке.

Дополнительно локальную поддержку нефтяным котировкам оказывают снижение ставки ФРС США и ослабление индекса доллара (DXY) - за последние двенадцать месяцев он потерял 4,46%, отмечают в инвесткомпании.

