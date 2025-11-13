АКБФ понизил прогнозную цену акций Юнипро до 2,45 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Юнипро" с 3,01 рубля до 2,45 рубля за штуку, что предполагает при этом высокий потенциал роста от текущего уровня и рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков.

Бумаги остаются под давлением - с начала текущего года они снизились в цене на 23%, однако компания демонстрирует устойчивые производственные результаты, констатируют эксперты.

Несмотря на отсутствие дивидендов и сохраняющуюся неопределенность вокруг структуры собственности, "Юнипро" имеет сильные финансовые позиции, также отмечают они - отрицательный чистый долг и более 90 млрд руб. на счетах.

Эмитент инвестирует в модернизацию мощностей, направляя 327 млрд руб. на CAPEX до 2031 года.

"Снижение справедливой стоимости до 2,45 руб. за акцию по-прежнему предполагает 77%-ный потенциал роста. Бумаги сохраняют рекомендацию "покупать", оставаясь защитным активом энергетического сектора с перспективой восстановления дивидендных выплат", - говорится в обзоре инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.