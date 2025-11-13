"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций МТС-банка, сообщается в материале аналитика брокера Егора Дахтлера.

"Мы оцениваем результаты эмитента за третий квартал 2025 года нейтрально. Высокие ставки давят на кредитный портфель банка, который продолжил снижаться в прошлом квартале. Считаем, что в условиях высоких ставок данная стратегия - снизить рост портфеля ради улучшения качества активов - оправдана. Портфель ОФЗ на балансе поддерживает процентную маржу и доходы, операционные издержки под контролем, - пишет эксперт. - Наш прогноз чистой прибыли в текущем году сохраняем неизменным, на уровне 12,9 млрд рублей. Рекомендация - "покупать".

