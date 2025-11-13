"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Сегежа с целью 1,085 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Сегежа групп" с целью 1,085 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,2%, стоп-приказ: 1,205 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что в отчетности за I полугодие компания показала падение выручки на 8% и расширение чистого убытка при слабой операционной рентабельности и высоких процентных расходах.

Дополнительное давление, указывают эксперты, создают логистические ограничения, ценовое давление со стороны покупателей в Китае и недозагрузка отдельных производств, что привело к сокращению персонала.

"С технической точки зрения бумага остается в нисходящем тренде: около недавних минимумов формируется консолидация под уровнем сопротивления. Технический паттерн указывает на приоритет продавцов, а пробой ключевой отметки в зоне уровня поддержки может спровоцировать обновление локальных минимумов. При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 1,205 руб., риск на портфель составит 0,18%", - указывают в "Финаме".

"Сегежа групп" - лесопромышленная группа, производит бумажную упаковку, пиломатериалы и фанеру, управляет лесным фондом и поставляет продукцию на внутренний рынок и в Азию.

