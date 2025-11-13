"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для бумаг "МТС", сообщается в комментарии ведущего аналитика брокера Ляйсян Седовой.

Рост совокупной выручки эмитента в третьем квартале показал рекордный двузначный темп благодаря вкладу как телеком-бизнеса, так и экосистемных направлений, объединенных под новым брендом Erion, отмечает эксперт.

Рост телеком-доходов в минувшем квартале мог поддержать рост голосового трафика абонентов на фоне массовых блокировок звонков в иностранных мессенджерах, а также прирост доходов розничного бизнеса против падения в предыдущие несколько кварталов, указывает Седова.

Темп роста экосистемных направлений составил 23% год к году.

Ускорение доходов финтех-бизнеса внесло основной вклад, в то время как темпы роста отдельных направлений продолжают замедляться (реклама и медиахолдинг).

Рентабельность по OIBDA при этом снизилась на 0,5 п. п. с уровня прошлого года, до 33,6%, из-за опережающего роста операционных расходов. Свободный денежный поток (без учета "финтеха") остается в отрицательной зоне, обращает внимание аналитик "Т-Инвестиций".

Чистую прибыль в третьем квартале поддержал вклад от процентных доходов, прирост прочих неоперационных доходов (против убытка годом ранее), а также менее заметный прирост процентных расходов год к году - +30% против 76% кварталом ранее, указывает Седова.

"Учитывая все показатели, мы сохраняем рекомендацию "держать" для бумаг МТС", - говорится в обзоре эксперта.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.