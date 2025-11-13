"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "НОВАТЭКа", открытую 9 октября 2025 года, с прогнозной доходностью 10% с момента открытия и до января следующего года, говорится в материале аналитиков.

"Идея принесла 2% на падающем рынке, и мы надеемся еще на 8% за два месяца. Среди катализаторов роста ожидаем отражение в операционной статистике за IV квартал рост производства на проекте "Арктик СПГ 2" и рублевых цен на нефть и газ с текущих уровней. Ключевыми рисками остаются геополитика и запланированное форсирование отказа ЕС от импорта российского СПГ", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.