Рубль пока может продолжить движение вблизи уровня 11,3 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль пока может продолжить движение вблизи нижней границы диапазона 11,3-11,5 рубля за юань, прогнозируют аналитики банка "Санкт-Петербург".

Котировки нефти марки Brent в целом обладают потенциалом коррекционного роста хотя бы к $63,5 за баррель, если отчет МЭА в четверг не принесет особо негативных вводных, отмечают эксперты в комментарии.

