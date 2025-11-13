Инвестиционная компания "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 393 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Сергея Жителева.

Эмитент выпустил сокращенную отчетность за 10М25 по РСБУ.

Чистая прибыль выросла на 6,9%, до 1,42 триллиона рублей, при рентабельности капитала в 22,4%, отмечает эксперт. В октябре 2025 года чистая прибыль составила 149,6 миллиарда рублей, что на 11,5% больше, чем в октябре 2024 года, а рентабельность капитала достигла 22,6%.

Чистые процентные доходы увеличились за десять месяцев на 17,5% (до 2,5 трлн руб.), что было связано с ростом объема работающих активов, а также сохранением высокой чистой процентной маржи, указывает Жителев. В октябре рост чистых процентных доходов составил 25,5%, до 277 млрд руб.

Аналитик инвесткомпании также обращает внимание, что в корпоративном секторе наблюдается ускорение кредитования. За октябрь кредиты юрлицам выросли на 2,6%, а с начала года рост составил 10,8%, до 30 трлн руб. Схожая ситуация наблюдается в розничном кредитовании, за месяц кредитный портфель вырос на 1,5%. С начала года кредиты физлицам выросли на 5,1%, до 18,3 трлн руб.

Чистые комиссионные доходы снизились за десять месяцев на 2,6%, до 599,4 млрд руб., что связано с высокой базой прошлого года и изменениями в подходах учета. В октябре чистые комиссионные доходы снизились на 6%, до 60,6 млрд руб.

Стоимость риска (CoR) по итогам отчетного периода составила 1,5%, но в октябре снизилась до 1,3% с 1,6% в сентябре. Стоимость риска остается высокой и, учитывая сохраняющуюся жесткую политику ЦБ РФ, сохранится на уровне 1,5% до конца 2025 года, указывает Жителев.

"Мы рекомендуем "покупать" акции Сбербанка с целевой ценой 393 руб. за штуку", - говорится в материале эксперта.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.