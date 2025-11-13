.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
13 ноября 2025 года 12:06

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка

Инвестиционная компания "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 393 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Сергея Жителева.

Эмитент выпустил сокращенную отчетность за 10М25 по РСБУ.

Чистая прибыль выросла на 6,9%, до 1,42 триллиона рублей, при рентабельности капитала в 22,4%, отмечает эксперт. В октябре 2025 года чистая прибыль составила 149,6 миллиарда рублей, что на 11,5% больше, чем в октябре 2024 года, а рентабельность капитала достигла 22,6%.

Чистые процентные доходы увеличились за десять месяцев на 17,5% (до 2,5 трлн руб.), что было связано с ростом объема работающих активов, а также сохранением высокой чистой процентной маржи, указывает Жителев. В октябре рост чистых процентных доходов составил 25,5%, до 277 млрд руб.

Аналитик инвесткомпании также обращает внимание, что в корпоративном секторе наблюдается ускорение кредитования. За октябрь кредиты юрлицам выросли на 2,6%, а с начала года рост составил 10,8%, до 30 трлн руб. Схожая ситуация наблюдается в розничном кредитовании, за месяц кредитный портфель вырос на 1,5%. С начала года кредиты физлицам выросли на 5,1%, до 18,3 трлн руб.

Чистые комиссионные доходы снизились за десять месяцев на 2,6%, до 599,4 млрд руб., что связано с высокой базой прошлого года и изменениями в подходах учета. В октябре чистые комиссионные доходы снизились на 6%, до 60,6 млрд руб.

Стоимость риска (CoR) по итогам отчетного периода составила 1,5%, но в октябре снизилась до 1,3% с 1,6% в сентябре. Стоимость риска остается высокой и, учитывая сохраняющуюся жесткую политику ЦБ РФ, сохранится на уровне 1,5% до конца 2025 года, указывает Жителев.

"Мы рекомендуем "покупать" акции Сбербанка с целевой ценой 393 руб. за штуку", - говорится в материале эксперта.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
Лента аналитики
13 ноября 2025 года 13:57
"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях НОВАТЭКа"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "НОВАТЭКа", открытую 9 октября 2025 года, с прогнозной доходностью 10% с момента открытия и до января следующего года, говорится в материале аналитиков. "Идея принесла 2% на падающем рынке, и мы надеемся еще на 8% за два...    читать дальше
.
13 ноября 2025 года 13:32
Акции Аэрофлота по-прежнему переоценены - "БКС МИ"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку "Аэрофлота", акции компании на текущих уровнях по-прежнему переоценены, сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова. Эмитент опубликовал операционную статистику за октябрь. "Она неплохая. Мы видим продолжение тренда на более...    читать дальше
.
13 ноября 2025 года 12:59
Рубль пока может продолжить движение вблизи уровня 11,3 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
Курс валютной пары юань/рубль пока может продолжить движение вблизи нижней границы диапазона 11,3-11,5 рубля за юань, прогнозируют аналитики банка "Санкт-Петербург". Котировки нефти марки Brent в целом обладают потенциалом коррекционного роста хотя бы к $63,5 за баррель, если отчет МЭА в четверг...    читать дальше
.
13 ноября 2025 года 12:27
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Новабев Групп на уровне 816 руб
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций "Новабев Групп" на уровне 816 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты принадлежащей ему компании "ВинЛаб", констатируют эксперты. За I полугодие 2025 года...    читать дальше
.
13 ноября 2025 года 11:41
ЦБ РФ может понизить ставку до 16% в декабре 2025г - "БКС МИ"
Банк России может понизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (до 16% годовых) по итогам заседания 19 декабря 2025 года, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров. "Инфляция (ключевой параметр для ЦБ РФ при принятии решения по ключевой ставке) в России продолжает...    читать дальше
.
13 ноября 2025 года 11:16
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Novabev
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Novabev Group, сообщается в материале младшего аналитика отдела публичного анализа акций Олеси Варламовой. "ВинЛаб", сеть супермаркетов напитков, принадлежащая Novabev Group, опубликовала сильную отчетность за 1П25 по МСФО, на результаты...    читать дальше
.
13 ноября 2025 года 10:53
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Сбербанка
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций Сбербанка, говорится в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. "Считаем результаты эмитента за октябрь 2025 года по РСБУ умеренно позитивными. Среди сильных моментов отмечаем уверенную позитивную...    читать дальше
.
13 ноября 2025 года 10:32
Индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 2500-2600п в четверг - ПСБ
Индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 2500-2600 пунктов на торгах в четверг, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "При этом в ходе сессии, учитывая сохранение давления со стороны геополитического фактора, рынок продолжит тяготеть к...    читать дальше
.
13 ноября 2025 года 10:11
Инвестбанк "Синара" подтверждает позитивную оценку бумаг МТС
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает позитивную оценку перспектив цены бумаг "МТС", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова. "Финансовые результаты эмитента за 3К25 оказались немного выше наших и рыночных ожиданий по выручке, но ниже по скорректированной OIBDA, -...    читать дальше
.
13 ноября 2025 года 09:57
Индекс RGBI продолжит рост в ближайшее время - ПСБ
Сильный спрос на рублевые гособлигации на аукционах Минфина и данные по инфляции поддержат дальнейший рост индекса RGBI, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Минфин по итогам трех аукционов в среду привлек за счет размещения ОФЗ почти 1,9...    читать дальше
.
Страница 1 из 12
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.