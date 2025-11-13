.
13 ноября 2025 года 11:16
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Novabev
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Novabev Group, сообщается в материале младшего аналитика отдела публичного анализа акций Олеси Варламовой. "ВинЛаб", сеть супермаркетов напитков, принадлежащая Novabev Group, опубликовала сильную отчетность за 1П25 по МСФО, на результаты смотрим позитивно", - отмечает эксперт. Совет директоров Novabev Group в апреле 2025 года одобрил IPO акций "ВинЛаб". Подробностей о сроках и условиях размещения в компании не озвучили. Собранием акционеров "ВинЛаб" в сентябре 2025 года было принято решение приобрести статус публичного акционерного общества (ПАО). Также было решено увеличить уставный капитал через допэмиссию . Novabev Group в текущем году дважды выплатила дивиденды суммарно в размере 45 руб. на акцию или 10,4% дивдоходности к котировкам на соответствующие даты. "Мы предполагаем, что дивдоходность в 2026 году может достичь 17% к текущим котировкам", - пишет Варламова. "Позитивно смотрим на инвестиции в акции Novabev Group за счет сильных лидерских позиций на рынке, продуманной стратегии роста и возможного IPO "ВинЛаб", что приведет к росту акционерной стоимости компании. Сохраняем рекомендацию "покупать", - говорится в обзоре эксперта банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
.
.
