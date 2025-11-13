"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Сбербанка

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций Сбербанка, говорится в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

"Считаем результаты эмитента за октябрь 2025 года по РСБУ умеренно позитивными. Среди сильных моментов отмечаем уверенную позитивную динамику корпоративного кредитного портфеля и чистого процентного дохода, снижение стоимости риска, а также ускорение роста чистой прибыли. В числе негативных моментов - динамика чистого комиссионного дохода, - пишут эксперты. - Мы сохраняем "нейтральный" взгляд на Сбербанк, который торгуется с P/E 2025п 4,1x против среднеисторических 5,3х, что, на наш взгляд, оправданно в текущих макроэкономических условиях".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.