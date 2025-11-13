Инвестбанк "Синара" подтверждает позитивную оценку бумаг МТС

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает позитивную оценку перспектив цены бумаг "МТС", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

"Финансовые результаты эмитента за 3К25 оказались немного выше наших и рыночных ожиданий по выручке, но ниже по скорректированной OIBDA, - отмечает эксперт. - С другой стороны, чистая прибыль превзошла наш прогноз на 26% благодаря высоким показателям сегмента "Финтех". В целом мы считаем результаты умеренно позитивными и подтверждаем позитивную оценку бумаг МТС", - пишет эксперт.

