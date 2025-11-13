Индекс RGBI продолжит рост в ближайшее время - ПСБ

Сильный спрос на рублевые гособлигации на аукционах Минфина и данные по инфляции поддержат дальнейший рост индекса RGBI, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Минфин по итогам трех аукционов в среду привлек за счет размещения ОФЗ почти 1,9 трлн руб. по номиналу, в том числе 1,7 трлн руб. за счет двух выпусков флоатеров. Инвесторы уже давно ждали от Минфина размещения бумаг с плавающим купоном, отмечает эксперт; дополнительную поддержку спросу оказало погашение выпуска ОФЗ-ПД на 450 млрд руб.

При этом, указывает Грицкевич, был увеличен квартальный план по заимствованиям до 3,8 трлн руб. по номиналу, в результате чего остаток размещений до конца 2025 года составил около 1 трлн руб.

"Ожидаем, что примерно 0,3 трлн руб. будет "закрыто" за счет неразмещенного остатка по флоатерам. Кроме того, Минфин в декабре планирует разместить выпуски в юанях на 3-7 лет для формирования суверенной валютной кривой на внутреннем рынке. Ведомство рассчитывает на частичное реинвестирование средств от погашения суверенных замещающих облигаций в евро 4 декабря в объеме около 130 млрд руб. (потенциальный спрос можно оценить на уровне около 0,2 трлн. руб.), - отмечает аналитик ПСБ в обзоре. - В результате примерно 0,5 трлн руб. остатка размещения придется на классические ОФЗ, спрос на которые сохраняется на повышенном уровне в ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки. На наш взгляд, данные объемы вполне реализуемы и уже не представляют "угрозы" вторичному рынку классических ОФЗ".

"Радуют и оперативные данные по инфляции - недельная инфляция на 10 ноября составила 0,09% (0,11% неделей ранее), годовая замедлилась в район 7,7%. На этом фоне индекс RGBI продолжит восстановление к 118 пунктам. На конец года подтверждаем наш прогноз по индексу на уровне 118-120 пунктов", - пишет Грицкевич.

