Рубль продолжит торги в верхней половине диапазона 11-11,5 руб./юань в четверг - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль продолжит удерживать позиции в верхней половине краткосрочного целевого диапазона 11-11,5 руб. за юань на торгах в четверг в отсутствие поводов для существенного направленного движения, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Эксперт отмечает, что при этом юань может предпринять попытку смещения к верхней границе коридора.

"Если же говорить о динамике до конца ноября, то мы продолжаем ожидать перехода китайской валюты в диапазон 11,5-12 руб. за юань, который, по нашим оценкам, более оправдан с точки зрения фундаментальных факторов", - пишет Зварич в комментарии.

