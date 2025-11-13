"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций Positive Technologies с прогнозной стоимостью на горизонте года на уровне 1350 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика брокера Ляйсян Седовой.

Компания представила результаты за третий квартал 2025 года - немного лучше ожиданий, но без сильных сюрпризов, констатирует эксперт.

Positive Technologies делает ставку на новые продукты (PT X, Max Patrol EPP, антивирусы) и международные рынки, где уже формирует около 4% отгрузок.

При этом сокращение расходов и оптимизация штата поддержали рентабельность, но могут ограничить будущий рост, отмечает Седова.

Также эмитент подтвердил свои прогнозы на год: объем отгрузок по итогам года составит 33-38 млрд рублей, что соответствует росту на 37-58%.

"Исходя из этого диапазона и по нашим оценкам, в четвертом квартале компания может показать отгрузки на уровне 21-26 млрд рублей (рост на 40-74%)", - указывает аналитик "Т-Инвестиций".

"По нашим оценкам, возможное повышение соцвзносов может снизить показатель EBITDAC примерно на 4,5%, что соответствует сокращению рентабельности на 1,5 п.п. Однако часть эффекта, вероятно, будет компенсирована через пересмотр цен, а также за счет отсутствия в 2026 году единовременных выплат сотрудникам (свыше 1 млрд рублей), которые были учтены в текущем периоде", - говорится в материале брокера.

"Текущие форвардные мультипликаторы остаются на повышенном уровне, отмечает Седова: EV/EBITDAC около 12x и P/NIC порядка 25x. Это выше среднего по сектору российских разработчиков ПО. Мы сохраняем осторожный взгляд на бумаги Positive Technologies с целевой ценой на горизонте года в 1350 рублей", - указывает эксперт "Т-Инвестиций".

