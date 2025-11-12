SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций Озона

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций МКПАО "Озон" с прогнозной стоимостью на уровне 5900 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

Доля эмитента на рынке онлайн-торговли достигла 26%, число заказов - 668 млн, а база пользователей - 63 млн человек, констатируют эксперты.

Выручка за третий квартал оказалась на уровне ожиданий, финтех сохраняет высокие темпы роста, рентабельность составила 1% от выручки. При этом скорректированная EBITDA несколько ниже ожиданий аналитиков, преимущественно из-за больших расходов на персонал.

Чистая прибыль достигла 2,9 млрд руб. - "Озон" продолжает быть прибыльным второй квартал подряд. Существенным фактором прибыльности стало признание отложенных налоговых активов, отмечают в SberCIB.

В то же время менеджмент эмитента повысил прогнозы на 2025 год: GMV вырастет на 41-43%, финтех - на 110%, а скорректированная EBITDA составит около 140 млрд руб.

Также "Озон" объявил о программе buyback на 25 млрд руб. до конца 2026 года в целях реализации программы мотивации.

Аналитики SberCIB позитивно смотрят на результаты эмитента и считают прогноз скорее консервативным, так как компания способна его превзойти. Они сохраняют оценку "покупать" и прогноз в 5900 рублей за акцию.

