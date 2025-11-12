"Эйлер" сохраняет прогнозную цену акций Positive Technologies на уровне 2100 руб

Аналитическая компания "Эйлер" сохраняет прогнозную стоимость акций Positive Technologies на уровне 2100 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 82%, сообщается в материале Владимира Беспалова, Софьи Астрелиной и Полины Паниной.

Результаты эмитента в третьем квартале 2025 года оказались в целом в рамках ожиданий экспертов, которые увидели существенное сокращение операционных убытков, что подтверждает фокус компании на достижении положительной рентабельности по итогам текущего года.

Менеджмент Positive Technologies также подтвердил планы по отгрузкам в 2025 году: рост на 37-58% (до 33-38 млрд руб.), что предполагает существенное ускорение роста в сезонно сильном четвертом квартале, отмечают аналитики "Эйлера".

На их взгляд, достижение поставленных целей должно способствовать положительной динамике акций эмитента.

Аналитическая компания сохраняет двенадцатимесячную прогнозную цену акций Positive Technologies на уровне 2100 руб. (потенциал роста - 82%).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.