"Эйлер" подтверждает позитивную оценку акций Сбербанка

Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций Сбербанка, сообщается в материале экспертов.

Эмитент опубликовал результаты за десять месяцев 2025 года по РСБУ.

Поддержку чистой прибыли оказали рост чистых процентных доходов и сохранение высокой операционной эффективности, отмечают эксперты.

"Позитивно оцениваем результаты Сбербанка и по-прежнему придерживаемся положительного взгляда на его акции, которые торгуются с мультипликаторами 0,74х P/BV и 3,6х P/E за 2026 год", - говорится в обзоре аналитиков.

Аналитики "Эйлер" также отмечают стабилизацию чистой процентной маржи в связи с нормализацией доходности активов и стоимости пассивов.

Темпы роста кредитного портфеля в октябре остались высокими на фоне смягчения денежно-кредитной политики и сезонных факторов.

Доля неработающих кредитов в октябре осталась на уровне 2,6%. Ее пик, по мнению экспертов, был пройден в августе 2025 года, и в последние месяцы аналитики отмечают тренд на улучшение кредитоспособности клиентов.

На 1 ноября 2025 года норматив достаточности капитала Н1.0 снизился до 12,8% (минус 0,1 п.п. м/м), но продолжает превышать регуляторный минимум (8%).

