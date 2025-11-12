.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
12 ноября 2025 года 16:29
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой. Эмитент опубликовал пресс-релиз по результатам за октябрь 2025 года по РСБУ. "Прибыль выросла на 11,5% г/г, но снизилась на 0,5% м/м. Темп ее роста по итогам 10М25 составляет 6,9% г/г, что, по нашему мнению, подтверждает способность увеличить прибыль по итогам года на 6%", - отмечает эксперт. Чистый процентный доход в октябре составил 277 млрд руб. "Чистая процентная маржа, по нашим оценкам, остается на высоком уровне 3К25", - указывает Найденова. Комиссионные доходы снизились на 6% в октябре и на 2,6% за 10М25 (до 60,6 млрд руб.). "По нашим оценкам, акции Сбербанка торгуются с 0,8 P/BV и 4,1 P/E2025П. Подтверждаем рейтинг "покупать", - говорится в материале аналитика инвестбанка "Синара". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
13 ноября 2025 года 13:57
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "НОВАТЭКа", открытую 9 октября 2025 года, с прогнозной доходностью 10% с момента открытия и до января следующего года, говорится в материале аналитиков. "Идея принесла 2% на падающем рынке, и мы надеемся еще на 8% за два... читать дальше
.13 ноября 2025 года 13:32
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку "Аэрофлота", акции компании на текущих уровнях по-прежнему переоценены, сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова. Эмитент опубликовал операционную статистику за октябрь. "Она неплохая. Мы видим продолжение тренда на более... читать дальше
.13 ноября 2025 года 12:59
Курс валютной пары юань/рубль пока может продолжить движение вблизи нижней границы диапазона 11,3-11,5 рубля за юань, прогнозируют аналитики банка "Санкт-Петербург". Котировки нефти марки Brent в целом обладают потенциалом коррекционного роста хотя бы к $63,5 за баррель, если отчет МЭА в четверг... читать дальше
.13 ноября 2025 года 12:27
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций "Новабев Групп" на уровне 816 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты принадлежащей ему компании "ВинЛаб", констатируют эксперты. За I полугодие 2025 года... читать дальше
.13 ноября 2025 года 12:06
Инвестиционная компания "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 393 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Сергея Жителева. Эмитент выпустил сокращенную отчетность за 10М25 по РСБУ. Чистая прибыль выросла на 6,9%, до... читать дальше
.13 ноября 2025 года 11:41
Банк России может понизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (до 16% годовых) по итогам заседания 19 декабря 2025 года, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров. "Инфляция (ключевой параметр для ЦБ РФ при принятии решения по ключевой ставке) в России продолжает... читать дальше
.13 ноября 2025 года 11:16
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Novabev Group, сообщается в материале младшего аналитика отдела публичного анализа акций Олеси Варламовой. "ВинЛаб", сеть супермаркетов напитков, принадлежащая Novabev Group, опубликовала сильную отчетность за 1П25 по МСФО, на результаты... читать дальше
.13 ноября 2025 года 10:53
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций Сбербанка, говорится в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. "Считаем результаты эмитента за октябрь 2025 года по РСБУ умеренно позитивными. Среди сильных моментов отмечаем уверенную позитивную... читать дальше
.13 ноября 2025 года 10:32
Индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 2500-2600 пунктов на торгах в четверг, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "При этом в ходе сессии, учитывая сохранение давления со стороны геополитического фактора, рынок продолжит тяготеть к... читать дальше
.13 ноября 2025 года 10:11
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает позитивную оценку перспектив цены бумаг "МТС", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова. "Финансовые результаты эмитента за 3К25 оказались немного выше наших и рыночных ожиданий по выручке, но ниже по скорректированной OIBDA, -... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.