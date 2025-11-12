Прогнозная цена акций Озона на горизонте года - 5200 руб. - "Цифра брокер"

"Цифра брокер" сохраняет достаточно позитивную оценку акций МКПАО "Озон" с прогнозной стоимостью на уровне 5200 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

Стратегический переезд эмитента в Россию повысил его инвестиционную привлекательность и открыл доступ к акциям широкому кругу инвесторов, отмечают эксперты.

Кроме того, обращают внимание они, в декабре акционеры компании рассмотрят вопрос выплаты первых в ее истории дивидендов, что говорит об уверенности менеджмента в будущих перспективах.

Операционные и финансовые результаты МКПАО "Озон" также демонстрируют исключительную динамику, констатируют в инвесткомпании: по итогам III квартала 2025 года выручка выросла на 69%, до 258,9 млрд рублей, а скорректированная EBITDA достигла 41,5 млрд рублей. Ключевым драйвером роста становится не только основная e-commerce платформа, но и стремительно развивающийся финтех-сегмент, который диверсифицирует бизнес-модель и усиливает монетизацию клиентской базы.

"Мы сохраняем достаточно позитивный взгляд на акции эмитента и устанавливаем целевую цену 5200 рублей на горизонте двенадцати месяцев, основываясь на операционных результатах компании и существенном повышении прогноза по скорректированной EBITDA на 2025 год", - пишут эксперты в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.