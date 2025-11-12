"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Озон Фармацевтики

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Озон Фармацевтика" с прогнозной стоимостью на уровне 65 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика брокера Александра Самуйлова.

"Мы проанализировали показатели эмитента за второй квартал 2025 года. Результаты оказались довольно слабыми, но они соответствуют нашим ожиданиям. При этом по итогам года мы прогнозируем рост выручки на 21%, что подразумевает ускорение динамики во второй половине 2025 года. Мы также ожидаем небольшой рост маржинальности по EBITDA", - отмечает эксперт.

"По нашим прогнозам, дивиденды по итогам третьего квартала составят около 28 коп. на акцию, что обеспечит доходность в 0,5% на бумагу, - указывает Самуйлов. - Компания совершает небольшие, но регулярные выплаты акционерам. Дивидендная доходность за последние двенадцать месяцев составляет около 2,2%".

Несмотря на слабые результаты за квартал, эксперт брокера сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Озон Фармацевтики" с целевой ценой 65 рублей за штуку.

