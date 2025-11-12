Акции Mastercard по-прежнему интересны для инвестиций - "Финам"

Акции Mastercard Inc. по-прежнему интересны для инвестиций, говорится в аналитическом материале инвесткомпании "Финам". Эксперты сохраняют рейтинг бумаг компании на уровне" покупать" с целевой ценой $625,3, что предполагает потенциал роста на 13,3%.

"Среди финкомпаний Штатов мы по-прежнему считаем интересными для инвестиций акции ведущих платежных систем, из которых отдаем предпочтение Mastercard, - отмечают эксперты. - Благодаря сохраняющейся на достаточно высоком уровне экономической активности в США и мире Mastercard в этом году демонстрирует весьма неплохие операционные и финансовые показатели".

На взгляд аналитиков, преимуществом Mastercard является устойчивый баланс (соотношение "Чистый долг / EBITDA" составляет умеренные 0,4х) и способность генерировать высокие денежные потоки, что позволяет компании направлять значительные средства на выплаты акционерам.

"Прогнозы по-прежнему предполагают сохранение позитивной экономической динамики в основных странах и регионах мира в ближайшие годы, и на этом фоне можно рассчитывать на дальнейшее увеличение трат потребителей и бизнеса по картам Mastercard, - полагают в "Финаме". - Более отдаленные перспективы роста компании связаны с дальнейшей экспансией безналичных платежей в мире".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.