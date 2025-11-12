"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Инарктики с целью 448,2 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Инарктики" с целью 448,2 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,53%, стоп-приказ: 537,1 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики обращают внимание на падение выручки компании на 45% из-за потери биомассы. Компания несет чистый убыток 7,5 млрд руб., а долговая нагрузка стала неподъемной на фоне высоких кредитных ставок, при этом восстановление производства займет годы из-за длительного цикла выращивания, полагают эксперты.

"С технической точки зрения цена находится в устойчивом нисходящем тренде, последовательно формируя более низкие минимумы и более низкие максимумы,- указывают в "Финаме". - При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 537,1 руб., риск на портфель составит 0,58%. Соотношение прибыль/риск составляет 0,89".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.