"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку перспектив акций Юнипро

"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку перспектив акций "Юнипро" и целевую цену на уровне 2,3 рубля за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 65%, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Юнипро" раскрыла результаты за III квартал по РСБУ. Выручка выросла на 5% относительно аналогичного периода прошлого года (г/г), а валовая прибыль упала на 28% г/г. Снижение валовой прибыли по большей части связано с окончанием высоких платежей за мощность по Березовской ГРЭС в конце прошлого года, отмечают аналитики.

"Расстраивает ухудшение раскрытия и отсутствие данных по инвестрасходам, - пишет аналитик Дмитрий Булгаков. - Риски больших капзатрат вкупе с акционерной неопределенностью - основная проблема компании. Мы сохраняем "позитивный" взгляд на "Юнипро" - даже после окончания действия высоких ставок на мощность на Березовской ГРЭС (до 31 октября 2024 года) компания остается прибыльной. Внешнее управление и сложности с акционерами привели к отсутствию дивидендов. Будущее денежной массы по-прежнему не понятно, но рост инвестрасходов может поглотить ее полностью".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.