"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций "Аэрофлота" на уровне 85 руб. и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

"После сентябрьского спада операционные результаты "Аэрофлота" за октябрь показывают умеренное восстановление активности, в первую очередь за счет роста международных перевозок, - отмечают эксперты. - Именно внешние направления стали главным драйвером, компенсировавшим продолжающееся снижение объемов на внутреннем рынке. Внутренний спрос остается под давлением из-за высокой базы и снижения потребительской активности".

