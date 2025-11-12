.
12 ноября 2025 года 10:49
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Аэрофлота на уровне 85 руб
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций "Аэрофлота" на уровне 85 руб. и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. "После сентябрьского спада операционные результаты "Аэрофлота" за октябрь показывают умеренное восстановление активности, в первую очередь за счет роста международных перевозок, - отмечают эксперты. - Именно внешние направления стали главным драйвером, компенсировавшим продолжающееся снижение объемов на внутреннем рынке. Внутренний спрос остается под давлением из-за высокой базы и снижения потребительской активности". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-АЭРОФЛОТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
