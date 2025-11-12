Рынок акций РФ демонстрирует настрой на рост - "Алор Брокер"

Российский рынок акций демонстрирует настрой на рост, считает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Игорь Соколов.

Технически индекс Мосбиржи вновь начинает "штурмовать" зону сопротивления 2580-2600 пунктов, пробой которой откроет дорогу на движение еще на сто пунктов вверх, отмечает эксперт.

"Рост стоимости акций сталеваров имеет больше спекулятивный характер, а это еще раз подтверждает факт, что агрессивные инвесторы сейчас больше готовы покупать, нежели продавать, - пишет Соколов в материале. - Не исключаем, что в среду подъем бумаг металлургического сектора продолжится, но фундаментально они выглядят слабо, и включать их в среднесрочные портфели нет особого смысла".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.