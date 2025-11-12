Диапазон торгов индекса Мосбиржи в среду - 2500-2600п - ПСБ

Целевой диапазон торгов индекса Мосбиржи в среду составляет 2500-2600 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Утром рынок при этом может инерционно продолжить тенденцию предыдущей сессии - в этом случае индекс Мосбиржи попытается подняться к верхней границе данного коридора. Однако у границы возможна активизация продаж, что будет способствовать переходу к снижению. В результате в среду рынок может повторить сценарий понедельника с откатом к концу дня под уровни закрытия предыдущей недели", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.