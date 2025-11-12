.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "ВТБ Моя Аналитика" нейтрально оценивает акции Аэрофлота
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
12 ноября 2025 года 09:13
"ВТБ Моя Аналитика" нейтрально оценивает акции Аэрофлота
"ВТБ Моя Аналитика" придерживается нейтральной оценки перспектив цены акций "Аэрофлота", сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала. Эмитент опубликовал операционные показатели за октябрь 2025 года. "Снижение пассажиропотока в октябре в сравнении с прошлым годом оказалось не таким значительным, как в третьем квартале. Кроме того, увеличился пассажирооборот благодаря росту на международных линиях. Таким образом, ситуация, вызванная ограничением работы аэропортов, улучшилась. Однако драйверов для значительного роста операционных показателей мы не видим. Придерживаемся нейтрального взгляда на бумагу", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АЭРОФЛОТ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
12 ноября 2025 года 15:03
Сбербанк продолжает укреплять позиции, показывая стабильный рост прибыли и кредитного портфеля в условиях высокой ставки, отмечается в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". Сбер опубликовал результаты отчетности по РПБУ за первые десять месяцев 2025 года: - Чистая прибыль... читать дальше
.12 ноября 2025 года 14:41
Акции Mastercard Inc. по-прежнему интересны для инвестиций, говорится в аналитическом материале инвесткомпании "Финам". Эксперты сохраняют рейтинг бумаг компании на уровне" покупать" с целевой ценой $625,3, что предполагает потенциал роста на 13,3%. "Среди финкомпаний Штатов мы по-прежнему считаем... читать дальше
.12 ноября 2025 года 14:16
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Инарктики" с целью 448,2 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,53%, стоп-приказ: 537,1 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики обращают внимание на... читать дальше
.12 ноября 2025 года 13:48
Акции Сбербанка по-прежнему привлекательны для долгосрочны покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Сбербанк представил позитивный финансовый отчет за октябрь и 10 месяцев 2025 года. В условиях высоких процентных ставок банк продолжил наращивать кредитный портфель и чистую... читать дальше
.12 ноября 2025 года 13:18
Банк ПСБ сохраняет прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 383 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 34%, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Грицкевича. Сбербанк в октябре 2025 года заработал 150 млрд руб. (+11,5% к октябрю 2024 года), за 10... читать дальше
.12 ноября 2025 года 12:56
"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку перспектив акций "Юнипро" и целевую цену на уровне 2,3 рубля за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 65%, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Юнипро" раскрыла результаты за III квартал по РСБУ. Выручка выросла на 5% относительно... читать дальше
.12 ноября 2025 года 12:21
Акции Сбербанка остаются фаворитами в секторе, говорится в материале "Финама". Аналитики инвесткомпании сохраняют рекомендацию "покупать" для акций банка с целевой ценой 384 рубля для "обычки" и "префов", что предполагает потенциал роста на 29,4% и 31,1% соответственно. "В нынешних сложных... читать дальше
.12 ноября 2025 года 11:55
Банковский сектор РФ сможет продемонстрировать достойный финансовый результат по итогам 2025 года - "Финам"
Российский банковский сектор сможет продемонстрировать достойный финансовый результат по итогам 2025 года благодаря значительному накопленному запасу прочности, говорится в материале аналитиков инвесткомпании "Финам". Эксперты допускают, что на фоне сложной экономической ситуации в РФ последние... читать дальше
.12 ноября 2025 года 10:49
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций "Аэрофлота" на уровне 85 руб. и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании. "После сентябрьского спада операционные результаты "Аэрофлота" за октябрь показывают умеренное восстановление активности, в первую очередь... читать дальше
.12 ноября 2025 года 10:26
Центральным событием для рынка ОФЗ в среду станет размещение бумаг с плавающим купоном (флоатеров), которое должно снизить давление на кривую ОФЗ-ПД, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича. Ключевой новостью стало включение флоатеров... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.