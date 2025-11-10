Акции банка "Санкт-Петербург", Системы и НоваБев будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции банка "Санкт-Петербург", АФК "Система" и "НоваБев Групп" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов.

"Рынок акций продолжает постепенно восстанавливаться. Этот тренд начался в конце октября, но инвесторы стали намного аккуратнее совершать сделки, о чем говорят слабые темпы роста. При этом пока говорить о снижении волатильности рано: в любой момент могут появиться новые геополитические новости, способные вновь выбить рынок из колеи", - предупреждает эксперт.

Акции банка "Санкт-Петербург", оттолкнувшись от уровня поддержки в районе 325 руб., перешли к планомерному восстановлению, отмечает аналитик в комментарии. Сейчас бумаги преодолели сопротивление у 340 руб., и шансы достичь максимума октября, на взгляд Буянова, кратно выросли. При этом среднесрочный нисходящий тренд уже фактически завершен: индекс среднего направленного движения достиг минимумов и держится ниже 15-го уровня.

В позитивном сценарии эксперт ожидает, что акции продолжат кратковременный рост и к концу недели будут торговаться в диапазоне 350-355 руб. за бумагу

"Акции АФК "Система" после длительного и практически беспрерывного падения смогли сформировать фигуру разворота тренда "Двойное дно", тем самым дав сигнал конца нисходящей тенденции, - указывает стратег. - Теперь бумаги, вероятнее всего, будут торговаться в локальном боковике, а вскоре достигнут ближайшего сопротивления в районе 14 руб., образованного по локальному максимуму октября. К концу недели акции компанииа смогут развить рост до 13,4-13,5 руб.".

В свою очередь, акции "НоваБев" смогли нащупать локальную поддержку в рамках полуторалетнего падения. Здесь аналитик БКС ожидает временного перехода в боковик и роста до ближайшего уровня сопротивления. Буянов полагает, что к концу недели акции компании будут торговаться в коридоре 394-399 руб. в позитивном сценарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.