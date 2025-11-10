"АКБФ" понизил прогнозную цену обыкновенных акций Россетей до 0,1018 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций ПАО "Россети" с 0,1077 руб. до 0,1018 руб., но, с учетом динамики цен этих бумаг в последние кварталы, предполагает долгосрочный 63%-ный потенциал роста, что соответствует рекомендации "покупать", сообщается в материале аналитиков.

Оценка дисконта - поправки вложений в обыкновенные акции ПАО "Россети" остается на исторически высоком, но, с учетом последних связанных с усилением санкционного давления корректировок, близком к среднему уровне в 30%.

"С начала октября акции ПАО "Россети" снизились на 3%, но по-прежнему выглядят лучше рынка, - пишут аналитики. - Компания ожидает выручку по МСФО за 2025 год более 1,8 трлн руб., а в 2026 году - до 2 трлн руб., что выше прошлогоднего результата (1,51 трлн руб.) и наших предыдущих прогнозов. Инвестпрограмма на 2025 год оценивается в 719 млрд руб., а до 2029 года общий объем инвестиций превысит 3,5 трлн руб. На фоне обсуждения возможного возврата к дивидендам и ожидаемого роста тарифов акции "Россетей" рассматриваются как надежный, но умеренно доходный инструмент".

Эксперты отмечают устойчивое смещение активности в действиях ЦБ от ужесточения внутренних кредитных условий - где потенциал роста ставок ограничен - в пользу мер по регуляторному ограничению кредитной активности. По их мнению, при реализации подобного сценария бумаги эмитента получат в краткосрочном периоде традиционный для них импульс роста, сформированный за счет циклического сокращения кредитно-инфляционных опасений.

"В долгосрочной перспективе "Россети" остаются выгодной инвестидеей для тех, кто делает ставку на развитие российской энергетической инфраструктуры", - делают вывод стратеги "АКБФ".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.