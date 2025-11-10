.
10 ноября 2025 года 11:49
Курс пары рубль/юань может задержаться вблизи 11,25-11,45 руб./юань на этой неделе - банк "Санкт-Петербург"
Курс пары рубль/юань может задержаться вблизи 11,25-11,45 руб./юань на этой неделе, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург". "Российский рубль на прошлой неделе незначительно укрепился несмотря на негативные геополитические новости, - напоминают аналитики. - В настоящий момент курс CNY/RUB находится у 11,34 руб./юань. Другие валюты ЕМ с утра двигаются разнонаправленно. На фоне незначительных изменений объемов чистых продаж валюты со стороны ЦБ РФ в рамках бюджетного правила (9,04 млрд руб./сутки против текущих 9,54 млрд руб./сутки) курс на этой неделе может задержаться вблизи 11,25-11,45 руб./юань". Нефтяные фьючерсы в настоящий момент торгуются на отметках $64,1/барр. По мнению экспертов банка, на динамику стоимости сырья на этой неделе повлияют месячные отчеты по рынку нефти от ОПЕК и МЭА. В случае снижения прогнозов по спросу на актив котировки могут опуститься ближе к $63/барр. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
