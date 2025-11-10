Курс пары рубль/юань может задержаться вблизи 11,25-11,45 руб./юань на этой неделе - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары рубль/юань может задержаться вблизи 11,25-11,45 руб./юань на этой неделе, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"Российский рубль на прошлой неделе незначительно укрепился несмотря на негативные геополитические новости, - напоминают аналитики. - В настоящий момент курс CNY/RUB находится у 11,34 руб./юань. Другие валюты ЕМ с утра двигаются разнонаправленно. На фоне незначительных изменений объемов чистых продаж валюты со стороны ЦБ РФ в рамках бюджетного правила (9,04 млрд руб./сутки против текущих 9,54 млрд руб./сутки) курс на этой неделе может задержаться вблизи 11,25-11,45 руб./юань".

Нефтяные фьючерсы в настоящий момент торгуются на отметках $64,1/барр. По мнению экспертов банка, на динамику стоимости сырья на этой неделе повлияют месячные отчеты по рынку нефти от ОПЕК и МЭА. В случае снижения прогнозов по спросу на актив котировки могут опуститься ближе к $63/барр.

