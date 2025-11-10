Высока веротяность закрытия индексом Мосбиржи гэпа в районе 2610-2620 пунктов - инвестбанк "Синара"

Высока веротяность закрытия индексом Мосбиржи гэпа в районе 2610-2620 пунктов, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара".

"Негативные новости в целом все меньше влияют на рынок акций, несправедливый отрыв которого от рынка бондов становится все более очевидным, - отмечают эксперты. - Уже на утренней сессии в понедельник индикатору удалось преодолеть протестированный ранее несколько раз уровень сопротивления. Считаем довольно высокой вероятность как минимум закрыть постсанкционный гэп в районе 2610-2620 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.