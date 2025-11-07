Ориентир для курса рубля на следующую неделю - 11,5 руб./юань - "Велес Капитал"

Ориентиром для курса рубля на следующую неделю выступает отметка 11,5 руб./юань, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Рубль в целом сохраняет стабильность, а потенциал краткосрочного снижения против юаня, доллара и евро на данный момент ограничивается районом сопротивлений и максимумов второй половины октября 11,50 руб, 82,40 руб и 95,50 руб соответственно, - отмечает эксперт. - ЦБ РФ и Минфин со следующей недели на ближайший месяц сократят продажу валюты и золота по бюджетному правилу, что может оказать некоторое давление на рубль".

