Акции Полюса восстанавливаются в ожидании промежуточных дивидендов - "БКС МИ"

Акции ПАО "Полюс" на торгах в среду восстанавливаются в ожидании промежуточных дивидендов и на фоне растущих цен на золото, говорится в комментарии экспертов "БКС Мир Инвестиций".

"Акции "Полюса" продолжают восстанавливаться от своих трехмесячных минимумов. Котировки золота при этом упали ниже $4000/унц. во вторник, но в среду отскакивают и предпринимают попытку вернуться к круглой отметке, - отмечает аналитк Анастасия Попова. - Поддержку бумагам "Полюса" оказывает и ожидание промежуточных дивидендов. Сегодня пройдет заседание совета директоров компании, в повестке - выплаты за III квартал 2025 года. По нашей оценке, дивиденды могут составить 40-45 руб. на акцию. Дивдоходность небольшая - на уровне 1,9-2,2%".

