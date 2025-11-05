"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Россети Ленэнерго с целью 275,25 руб

Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции ПАО "Россети Ленэнерго" с целью 275,25 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,32%, стоп-приказ: 238,4 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания публикует актуальные отчеты и поддерживает дивидендные выплаты, причем устав и действующая практика обеспечивают приоритет по привилегированным акциям, отмечают аналитики.

"Исторически дивиденды по "префам" выплачивались регулярно; в рынке учтена приближающаяся декабрьская отсечка. Среди драйверов - технологические подключения и снижение потерь на фоне борьбы с хищениями", - указывают они.

"С технической точки зрения бумага сохраняет восходящий тренд: после пробоя ключевой отметки и уровня сопротивления цена вышла из консолидации и закрепилась выше. Возврат к зеркальному уровню завершился отбоем от уровня поддержки. При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 238,40 руб., риск на портфель составит 0,27%", - указывают в "Финаме".

"Россети Ленэнерго" - оператор распределительных сетей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, занимающийся передачей электроэнергии и технологическим присоединением потребителей.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.