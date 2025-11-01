Совкомбанк подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Ленты

Совкомбанк подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Лента" с целевой ценой 1710 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Сергея Зорина.

"Результаты компании за 3К25 по выручке, EBITDA и чистой прибыли оказалась в рамках наших ожиданий, - отмечает эксперт. - Рост выручки на 26,8% г/г обусловлен активным открытием новых магазинов, что превысило наши ожидания, а также ростом LFL-продаж на 10,4%. Рост онлайн-продаж составил 26,7% г/г - в основном за счет увеличения объема продаж собственных сервисов на 66,3% г/г. Их доля в выручке пока невелика (4,3%), однако с точки зрения стратегического развития направление остается значимым".

Эксперт подчеркивает, что чистый долг компании совпал с прогнозом. Текущий ровень Зорин считает комфортным, однако ожидает, что компания продолжит снижать долговую нагрузку при отсутствии сделок M&A.

