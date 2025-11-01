Покупатели на рынке акций РФ, скорее всего, возьмут инициативу в свои руки в ноябре - "БКС МИ"

Покупатели на российском фондовом рынке, скорее всего, возьмут инициативу в свои руки в ноябре на фоне остающегося в силе долгосрочного тренда на снижение ключевой ставки ЦБ РФ, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина.

"Индекс Мосбиржи вернулся в коридор 2500-2800 пунктов и сейчас торгуется возле нижней границы. Если геополитические риски усилятся, то распродажи однозначно продолжатся. Геополитический фактор оказывает значительное влияние на российский фондовый рынок, однако он непредсказуем, - пишет эксперт в комментарии. - Между тем, если смотреть на двенадцать месяцев вперед, то текущие цены на фундаментально сильные акции выглядят привлекательно. На наш взгляд в ноябре покупатели, скорее всего, возьмут инициативу в свои руки, потому что долгосрочный тренд на снижение ключевой ставки ЦБ РФ остался в силе, хотя и замедлился с учетом новых прогнозов от регулятора на октябрьском заседании".

